Felipe Melo'nun sözleşmesi fesh edildi

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo ile ilgili Brezilya'da flaş bir gelişme yaşandı.



Son dönemde taraftar ve saha içinde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Felipe Melo kulübü Permeiras ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti. Brezilya spor kanalları bu durumu izleyicilerine son dakika haberiyle duyurdu.



Agresif kişiliği ile tanınan Felipe Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.



Ayrıca kısa süre önce Palmeiras taraftarı Melo'nun üzerine yürümüş ve "Corinthians'a, Flamengo'ya karşı oynamıyorsun. Ne zaman oynayacaksın? " diye tepki göstermişti.



Son olarak ise Avai maçı öncesi teknik direktör Cuca ile tartışan Melo kadro dışı bırakılmıştı.



Felipe Melo'nun sözleşmesinin fesh edilmesi ise Galatasaray taraftarları arasında heyecan yarattı.