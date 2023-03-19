Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk gol 6. dakikada Alanyaspor futbolcusu Koulouris'ten geldi. Devre arasında 1-0 geride giren Fenerbahçe'de 2. yarı sahneye Enner Valencia çıktı. 63 ve 85. dakikalarda penaltı vuruşunu kullanan Valencia, takımını 2-1 öne geçiren golleri attı. 90+2'de Emre Mor, takımını rahatlatan golü atarak skoru 3-1 olarak belirledi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, 67. dakikada kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak.

1 maç eksiği olan Fenerbahçe bu skorla puanını 54'e yükseltti ve lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşürdü. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli takımın bir sonraki maçı Beşiktaş ile olacak. Turuncu-yeşilliler ise Giresunspor ile karşılaşacak.