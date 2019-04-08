Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,10 oran verilirken, Galatasaray'ın kazanmasına 2,45'lik oran verildi. Derbide beraberliğe ise 3,10 oran verildi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde 2,5 Alt oranı 1,95 olarak belirlenirken, 2,5 Üst oranı da 1,45 olarak açıklandı.

2013 YILINDAN İTİBAREN EN YÜKSEK ORAN

Fenerbahçe'ye derbide verilen 2,10'luk oran 2013 yılınan bu yana Kadıköy'de derbide sarı lacivertlilere verilen en yüksek oran oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde Kadıköy'de verilen en yüksek oran ise 2,20 olmuştu.

