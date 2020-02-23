Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle | FB GS canlı izle | bein sports şifresiz | canlı yayın

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Sezon dev maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de en son galibiyetini 20 yıl önce alan Galatasaray zorlu Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak. Galatasaray bu akşam Kadıköy'de hem bu hasrete son vermek hem de galibiyet serisine devam etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından biraz uzak kalan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanarak çıkışa geçmek istiyor. 20 yıllık yenilmezlik serisini de sürdürmek isteyen Fenerbahçe için Galatasaray'ın karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak mücadeleni canlı anlatımı mynet.com'da...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports HD 1'den canlı izlenebilecek. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Tolgay Arslan), Max Kruse, Vedat Muriç.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son beş Süper Lig maçı eşitlikle tamamlanırken, lig tarihinde iki ekip arasında daha uzun bir beraberlik serisi sadece bir kez yaşandı (Nisan 1963-Mart 1965 arasında altı maç).

Galatasaray'ı konuk ettiği son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 6B), rakibine Aralık 1999'dan bu yana iç sahada mağlup olmuyor (1-2).

Fenerbahçe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (7B 3M), bu süreçte rakip filelere sadece dört gol gönderebildi.

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde deplasmanda en az 10 kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Fenerbahçe (yüzde 16.1; 10G 17B 35M).

2019/20 Süper Lig sezonunda skor olarak geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (11). Galatasaray ise şu ana kadar öne geçtiği 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (12G 3B).

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında bulurken (10/41); Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gollerin en büyük kısmı bu dakika aralığında geldi (8/17).

2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla penaltı golü atan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Galatasaray; 8 & Fenerbahçe; 6).

Bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe (10G), diğer 12 karşılaşmada bir galibiyet alabildi (5B 6M).

Bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Adem Büyük'ün (6) lig kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (14 maç).

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Terim (6B 6M), tek galibiyetini Galatasaray'ın bu sahadaki son zaferinde aldı (Aralık 1999). FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakacak. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbiyi kaçıracak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Mauricio Isla ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

HASAN ALİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de uzun bir süre sonra sahaya çıkması bekleniyor.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

ERSUN YANAL'IN ORTA SAHA KURGUSU MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Luis Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda derbide orta saha dizilişini nasıl kuracağı merak ediliyor.

Kalede Altay Bayındır'ı oynatıp, savunma dörtlüsünü Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturmayı planlayan Yanal'ın, orta sahanın ortasında Ozan Tufan'ın yanında Tolga Ciğerci ya da Tolgay Arslan'ı görevlendirmesi bekleniyor. Yanal'ın Tolga Ciğerci'yi ön liberoda oynatması durumunda sol kanadı Deniz Türüç'e emanet edip, Hasan Ali'nin dönmesiyle Nabil Dirar'ı da sağ kanatta oynatması öngörülüyor.

Tecrübeli teknik adam, orta sahanın göbeğini Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan'la da kurmayı alternatifleri arasında bulunduruyor. Bu durumda santrfor arkasında görev yapan Max Kruse sol kanada geçecek. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric olacak.

TARAFTARINLA BİRLİKTE SAVAŞ! ????#KONSANTRASYON ???????? #BugünGünlerdenGALATASARAY ????#BEN23RSİZ #Hedef23 #FBvGS pic.twitter.com/tOpGlvPNZF

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 22, 2020 ASLAN 6'DA 6 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LEMİNA SAKAT

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY REKABETİNDE 391. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig’de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

???? Galatasaray

???? @ulkerstadyumu

???? 23 Şubat Pazar

???? 19.00

???? #FBvGS pic.twitter.com/duRUF55V9a

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 22, 2020 LİGDE 126. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7’si berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2

14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1

28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0