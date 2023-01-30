Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, PSV'den bonservisi alınan Armindo Bruma'nın sezon sonuna kadar Portekiz ekiplerinden Braga'ya kiralandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bruma, SC Braga’ya kiralandı. Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Fenerbahçe'de 5 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 asist yaptı. Braga, Bruma transferini "Kemerlerinizi bağlayın" mesajı ile duyurdu.

Bruma, transferi için, "Ülkeme geri dönmek her zaman iyi hissettirmiştir. Bu fırsatı bana verdiği için Braga'ya teşekkür ediyorum. Braga gibi muhteşem bir kulübe yardım etmek istiyorum. Burada olduğum için mutluyum." açıklamalarında bulundu.