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Fenerbahçe olağanüstü toplanıyor

Fenerbahçe olağanüstü toplanıyor
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Fenerbahçe yönetimi hakem kararlarının damga vurduğu Adanademirspor maçının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

Dün akşamdan bu yana sosyal medyada kulüp yönetimine ligden çekilme yönünde çağrılar birbirini izliyor.

 Yönetimi ilk açıklamasında şöyle denmişti: “‘Ofsaytımsı’yla başlayan süreçe ‘elimsi’yle devam etti! Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR’ı, hakemi, MHK’sı… Kurulan ittifakları bozacağız oyunlarını!”

Ne olmuştu?

Maçtaki bazı hakem kararları Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı. Taraftarlar özellikle Fenerbahçe’nin üç penaltısının verilmediğini savunuyor.

Maçta Fenerbahçe’nin aleyhine iki penaltı verildi, Fenerbahçe’nin attığı bir gol iptal edildi. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol ise yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edildi, karar VAR’dan döndü.


Maçın bitiş düdüğünün ardından genelde hakemler hakkında konuşmamasıyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık’ın üstüne yürüdü, bunun üzerine kırmızı kart gördü.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe olağanüstü toplantı olağanüstü toplantı
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