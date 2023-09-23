Fenerbahçe'de 2 yıldız isme lisans çıkarılmadı
Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği listede Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye yer vermedi.
Fenerbahçe'nin, TFF'ye bildirdiği kadro listesinde 2 oyuncu yer almadı.
Kulübün TFF'ye bildirdiği listede sakatlıkları bulunan Brezilyalı futbolcular Luan Peres ve Lincoln Henrique yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi:
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