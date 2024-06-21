  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'de iki imza birden

Fenerbahçe'de iki imza birden

Fenerbahçe'de iki imza birden
Güncelleme:

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını; Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, ayrıca son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını; Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

 

DHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer Fatih Karagümrük
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Pavyonda Afet, Ali çıktı'' cinayetinin aslı ortaya çıktı ''Pavyonda Afet, Ali çıktı'' cinayetinin aslı ortaya çıktı İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısı belli oldu İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısı belli oldu AK Parti'de Hakan Fidan rahatsızlığı iddiası AK Parti'de Hakan Fidan rahatsızlığı iddiası Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var Benzin ve motorine çifte zamda yeni tarih belli oldu Benzin ve motorine çifte zamda yeni tarih belli oldu Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda Netflix dizisi değil Türkiye'de sıradan bir gün: Birgün sinekleri ölüm uçuşunda İstanbul yine kanatsız kaldı: Kasaba giden eli boş döndü İstanbul yine kanatsız kaldı: Kasaba giden eli boş döndü Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu Survivor All Star Mahkemede: Nagihan Karadere ve Yunus Emre davalık oldu Survivor All Star Mahkemede: Nagihan Karadere ve Yunus Emre davalık oldu
Köpeği istismar ederken yakalandı Köpeği istismar ederken yakalandı Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı Sahnede rahatsızlanan Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı