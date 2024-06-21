Fenerbahçe'de iki imza birden
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını; Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, ayrıca son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
DHA
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