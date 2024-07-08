Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilk ayrılık resmen duyruldu

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'ye 2019 yılı ocak ayında Galatasaray'dan bedelsiz olarak katılan Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulüte 5,5 sezon geçirdi. Aziz, bu sürede ligde 110 maçta forma giydi.

34 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezon toplam 14 resmî maçta süre alırken 2 asist kaydetti.



