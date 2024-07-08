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  5. Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son

Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son

Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son
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Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer alan Allan Saint-Maximin ile anlaşma sağladı.

Yeni sezona Jose Mourinho'nun yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, kanat pozisyonunda önemli bir adım attı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Jose Mourinho’nun öncelikli hedefi olan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli’ye ayrılmak istediğini bildirdi.

27 yaşındaki Fransız futbolcu, kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşmeler yaptı ve Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli takıma “evet” dedi.

Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için yoğun bir şekilde müzakereleri sürdürüyor. Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle taraflar arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al Ahli’ye yaptığı teklifi de artırdı.

Etiketler Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transfer jose moruinho fenerbahçe yönetimif Fenerbahçe
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