Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer alan Allan Saint-Maximin ile anlaşma sağladı.
Yeni sezona Jose Mourinho'nun yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, kanat pozisyonunda önemli bir adım attı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Jose Mourinho’nun öncelikli hedefi olan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli’ye ayrılmak istediğini bildirdi.
27 yaşındaki Fransız futbolcu, kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşmeler yaptı ve Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli takıma “evet” dedi.
Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için yoğun bir şekilde müzakereleri sürdürüyor. Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle taraflar arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al Ahli’ye yaptığı teklifi de artırdı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol