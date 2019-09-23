Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları resmen belli oldu.

28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin favorisi olarak sarı-kırmızılı takım gösterildi.

Taraftarının önünde oynayacak Galatasaray'ın derbide kazanm ihtimaline 1,90 oran verildi. Kobuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 2,70 olarak açıklandı. Beraberlik seçeneğine ise 3,20 oran belirlendi.

Öte yandan 2,5 Alt seçeneğinin oranı 2,00 olarak, 2,5 Üst seçenğinin oranı ise 1,55 olarak duyuruldu.

