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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’in 37. hafta maç programı açıklandı. Buna göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 4 Haziran Pazar günü saat 19.00’da oynanacağı duyuruldu. Diğer karşılaşmalar ise 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü
19.00 Ümraniyespor - Giresunspor
19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

4 Haziran Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fenerbahçe galatasaray derbi
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