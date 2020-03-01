Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı izle | GS GB canlı izle | bein sports şifresiz | jest yayın

Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı izle... Süper Lig'İn 24. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Fenerbahçe galibiyeti ile rüzgarı arkasına alan Galatasaray bu akşam Gençlerbirliği mücadelesine galibyet parolası ile çıkıyor. Fatih Terim öğrencilerine Gençlerbirliği maçı öncesi, "Okyanusu geçip, derede boğulmayalım" dediği ifade edildi. Ligde orta sıralarda bulunan Gençlerbirliği ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarladönmek istiyor. İki takımın taraftarları da bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Taraftarlar jestyayın'dan maçın canlı yayınlanacak mı merak ediyor? Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio

MÜCADELE ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

Oyuncumuz Radamel Falcao, çıktığı son 5 maçta 5 gol birden kaydetti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası vermişti.

Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı. KARŞILAŞMANIN İLK 3 DAKİKASINDA SES ÇIKMAYACAK!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.

.Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.

Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA HEDEF 8'DE 8

Süper Lig’deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Aslanlarımızdan, Mehmetçiğe selam! #MehmetçiğinYanındayız ???????? pic.twitter.com/jvkhVp7ClT

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 1, 2020 GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALILAR

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek. Ligin 22. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, yarın kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

GALATASARAY VE GENÇLERBİRLİĞİ 96. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.