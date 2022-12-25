Galatasaray yendi, Süper Lig'te liderlik el değiştirdi

Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Galatasaray 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle maçı 2-1 önde bitirerek Spor Toto Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 37'nci dakikalarda Gomis kaydederken, İstanbulspor'un tek sayısı 82'nci dakikada Mehmet Yeşil'den geldi. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Galatasaray, Süper Lig'in yeni lideri oldu. MAÇTAN DAKİKALAR 15. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkle topla buluşan Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere uzaklaştırdı. 15. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gomis'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0 20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kazım'ın sert şutunu kaleci Jensen oyun alanı içine çeldi. 32. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa arka direkte kafa vuran Gomis'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü. 37. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu Midtsjö, Gomis'e indirdi. Gomis gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi. 60. dakikada Rashica'nın pasında savunma arkasında sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in yaptığı vuruşta top yandan auta gitti. 77. dakikada penaltı noktasında topu önünde bulan Kerem'in vuruşunda kaleci Jensen'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten kornere gitti. 82. dakikada sağ taraftan Ethemi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Yeşil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1 90+3. dakikada Ethemi'nin vuruşunda savunmaya da çarpan top Oğuzhan'ın önünde kaldı. Oğuzhan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.