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Galatasaray'da 3 futbolcunun bileti kesildi

Galatasaray'da 3 futbolcunun bileti kesildi
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Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un 3 futbolcuyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

üper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da 2024-25'in kadro planlaması sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı.

An itibarıyla kadrosunda 16 yabancı bulunan ve bu rakamı 12'ye indirmek zorunda olan Galatasaray'da Okan Buruk 3 yabancı futbolcunun biletini kesti.

TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 3 yabancı futbolcu şöyle:

Mathias Ross, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau.

Öte yandan haberde Galatasaray'ın Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planladığı belirtildi.

İyi teklif gelmesi halinde Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi isimlerin de ayrılığının gündeme gelebileceği vurgulandı.

TRT

Etiketler Galatasaray Galatasaray Okan Buruk futbolcu
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