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  5. Galatasaray'da Mauro Icardi kararı

Galatasaray'da Mauro Icardi kararı

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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Süper Lig'de Rizespor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş ile oynanan maçın son dakikalarında sakatlanan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi Rize'ye gidecek kafilede yer aldı. Ndombele ise kamp kardosuna alınmadı.

ICARDI VAR NDOMBELE YOK
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sánchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu

Etiketler Galatasaray galatasaray mauro ıcardi kadro çaykur rizespor
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