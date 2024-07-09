Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya’da gerçekleştireceği kampta yer alacak oyuncular belli oldu.

Kampın ilk etabı 9-18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde yapılacak. Sarı-kırmızılı takım bu tarih aralığında üç hazırlık maçı oynayacak. İkinci etap ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu aralıkta ise Galatasaray iki hazırlık karşılaşmasında daha sahada olacak. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile hazırlık maçları oynayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."

Sarı-kırmızılı ekipte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı formayı giyen futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ile Romanya Milli Takımı ile şampiyonada boy gösteren Alexandru Cicaldau izinli olduğu için kadroda bulunmadı.

Ayrıca Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın hazırlık maçaları D-Smart'ta

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı D-Smart ve D-Smart GO'da canlı yayınlanacak.

D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu.

11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak Galatasaray, 11-27 Temmuz arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kırmızılı ekip, 11 Temmuz 20.30'da LASK Linz'in yanı sıra 15 Temmuz 20.30'da Fortuna Düsseldorf ile, 18 Temmuz 20.30'da Trencin ile, 24 Temmuz 20.30'da Lecce ve 27 Temmuz 20.30'da da Parma ile maç yaparak yeni sezona hazırlanacak.