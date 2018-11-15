G.Saray şokta! Şampiyonluk oranları...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranlarıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Yapılan değişikliğin ardından Süper Lig'in lideri Başakşehir, 2,30'luk oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Başakşehir'in ardından gelen Galatasaray'a ise 2,35 oran verildi. Beşiktaş'ın oranı ise 3,75 olarak duyuruldu.

Öte yandan iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'ye 30,00 oran belirledi. Trabzonspor'un oranı ise 150,00 olarak ilan edildi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

2,30 Başakşehir

2,35 Galatasaray

3.75 Beşiktaş

30.00 Fenerbahçe

30.00 Kasımpaşa

50.00 Antalyaspor

50.00 Malatyaspor

150.00 Trabzonspor

150.00 Ankaragücü

150.00 Göztepe

150.00 Konyaspor

300.00 Bursaspor

500.00 Sivasspor

1.000.00 Alanyaspor

1.000.00 Erzurumspor

1.000.00 Kayserispor

1.500.00 Akhisarspor

3.000.00 Ç.Rizespor

