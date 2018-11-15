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  5. 15 Kasım 2018 17:29

G.Saray şokta! Şampiyonluk oranları...

İddaa Risk Yönetimi, 12 haftası tamamlanan Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk oranlarını yine değiştirdi. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve diğer takımlara verilen şampiyonluk oranları...

G.Saray şokta! Şampiyonluk oranları...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranlarıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Yapılan değişikliğin ardından Süper Lig'in lideri Başakşehir, 2,30'luk oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Başakşehir'in ardından gelen Galatasaray'a ise 2,35 oran verildi. Beşiktaş'ın oranı ise 3,75 olarak duyuruldu.

Öte yandan iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'ye 30,00 oran belirledi. Trabzonspor'un oranı ise 150,00 olarak ilan edildi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

2,30 Başakşehir
2,35 Galatasaray
3.75 Beşiktaş

30.00 Fenerbahçe
30.00 Kasımpaşa
50.00 Antalyaspor
50.00 Malatyaspor

150.00 Trabzonspor
150.00 Ankaragücü
150.00 Göztepe
150.00 Konyaspor

300.00 Bursaspor
500.00 Sivasspor

1.000.00 Alanyaspor
1.000.00 Erzurumspor
1.000.00 Kayserispor
1.500.00 Akhisarspor
3.000.00 Ç.Rizespor

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