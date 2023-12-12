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  5. Halil Umut Meler'in son sağlık durumu açıklandı

Halil Umut Meler'in son sağlık durumu açıklandı

Halil Umut Meler'in son sağlık durumu açıklandı
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Başhekim Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında da adli kontrol şartı getirildi.

Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane başhekimi açıklamalarda bulundu.

Başhekim, açıklamasında "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık iyileşecektir. Sabah da beyin kontrolünü yaptık. Beyinde hasar yok. Kalıcı bir hasar kalmayacak gözünde. Bugün sadece olayın stresi ile sabah tansiyonu yükseldi. Onu kontrol altına aldık. Bugün de misafirimiz olacak, büyük ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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