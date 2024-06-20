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Jose Mourinho’nun teknik ekibi belli oldu

Jose Mourinho’nun teknik ekibi belli oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ekibinde yer alan isimler belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı. Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi. Portekizli teknik direktörün ekibinde yer alan isimler ve görevleri şu şekilde;

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)

Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)

Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)

Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)

Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)

DHA

Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho teknik direktör Fenerbahçe teknik ekip
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