Kadıköy'de gol düellosu! 5 gollü maçta gülen taraf Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, milli aranın ardından sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın ilk bölümünde çok etkili bir futbol oynayan Antalyaspor, 31. dakikada Polonyalı golcüsü Adam Buksa ile öne geçti.

Fenerbahçe, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile beraberliği sağladı. Bu gol önce yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi ancak daha sonra VAR kontrolünün ardından geçerlilik kazandı.

Sarı lacivertliler, 56. dakikada Edin Dzeko'nun asisti ve İrfan Can Kahveci'nin kafa golüyle öne geçti. İrfan Can, Süper Lig kariyerinde ilk kez kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Antalyaspor, 64. dakikada Adam Buksa'nın sert ve düzgün vuruşuyla yeniden eşitliği sağladı.

Maç sonunda baskısını artıran Fenerbahçe, 80. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık vuruşuyla öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE'DEN 4'TE 4

Trendyol Süper Lig'de 1 maçı ertelenen Fenerbahçe, 4'te 4 ile 12 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta içinde Nordsjaelland'ı ağırladıktan sonra ligde Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Samsunspor'a karşı ilk 3 puanını arayacak.