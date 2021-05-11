Kadıköy'de kabus gibi gece: Kanarya fırsatı tepti

Süper Lig'in 41. haftasında, sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük bir kayıp yaşadı.

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin ligin son haftasına girilirken matematiksel olarak şampiyon olma şansı kalmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, gerçekleştirdiği ataklarda Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal'ı geçemedi. Sivasspor, 45+1. dakikada yakaladığı kontratakta Kayode'nin ayağından golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda en az 2 gol bulması gereken Fenerbahçe'nin planları suya düştü. Henüz ikinci yarının 48. dakikasında Hakan Arslan'ın ayağından bulduğu golle Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'de son dakikalarda Cisse'nin ayağından bulduğu gol skoru belirledi. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin şampiyon olma şansı kalmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Dakika 6: Sağ kanattan son çizgiye inen Valencia'nın ortasına kale alanında boş kalan İrfan Can gerilerden gelip kafayı vurmak istedi ancak etkili bir vuruş yapamadı.

Dakika 18:Savunmadan atılan uzun topla orta alandan bomboş durumda hareketlenen Ninga, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve direğin dışına çarpan top auta çıktı.

Dakika 27: Mesut Özil'in sağ kanattan nefis ortasına kale alanında Ozan hareketlendi, onun kafasını sıyıran top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

Dakika 32: Sivasspor gole çok yaklaştı. Max Gradel'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 45+1: Sivasspor Kayode'nin golü ile mücadelede üstünlüğü yakaladı: 0-1

İKİNCİ YARI

Dakika 47: Ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan Gradel'in ortasına ön direkte Hakan Arslan kafayı vurdu: 0-2

Dakika 59: Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Valencia kale alanında yükseldi, top üstten auta gitti.

Dakika 68: Sağ kanattan Mert Hakan'ın ortaya çevirdiği top yau üzerinden Sosa vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 72: Bu arada Valencia'nın şutundan önceki pozisyonda Cisse, ceza sahası içinde Robin Yalçın'la girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı. Fenerbahçeliler penaltı bekledi ancak oyun devam etti.