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  5. 03 Kasım 2019 20:32

Kayserispor - Fenerbahçe maçına penaltı pozisyonları damga vurdu

Kayserispor - Fenerbahçe maçına yaşanan iki penaltı pozisyonu damga vurdu. Fenerbahçe cephesi Vedat Muriç, Kayserispor ise Miguel Lopes'in pozisyonunda penaltı bekledi ancak hakem Arda Kardeşler iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

Kayserispor - Fenerbahçe maçına penaltı pozisyonları damga vurdu
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Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında tartışmalı iki pozisyon yaşandı.

İlk olarak 15. dakikada Fenerbahçe atağında Vedat Muriç, Kayserisporlu Aymen Abdennour'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın orta hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyonda 'devam' kararı verdi.

dakikada ise Kayserispor atağında Miguel Lopes, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez Kayseri cephesi penaltı beklerken, hakem Arda Kardeşler bir kez daha 'devam' dedi.

Arda Kardeşler'in iki kararı da sosyal medyada tartışma yarattı.

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