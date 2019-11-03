Kayserispor - Fenerbahçe maçına penaltı pozisyonları damga vurdu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında tartışmalı iki pozisyon yaşandı.

İlk olarak 15. dakikada Fenerbahçe atağında Vedat Muriç, Kayserisporlu Aymen Abdennour'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın orta hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyonda 'devam' kararı verdi.

dakikada ise Kayserispor atağında Miguel Lopes, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez Kayseri cephesi penaltı beklerken, hakem Arda Kardeşler bir kez daha 'devam' dedi.

Arda Kardeşler'in iki kararı da sosyal medyada tartışma yarattı.

