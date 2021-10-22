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Mesut Özil'den oyundan çıkarkenki tepkisiyle ilgili ilk açıklama

Mesut Özil'den oyundan çıkarkenki tepkisiyle ilgili ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, dün oynanan Antwerp maçında oyundan alınmasına sinirlenerek tepki göstermişti. Özil'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, dün oynanan Royal Antwerp maçında oyundan çıktıktan sonra büyük tepki göstermişti. 

 

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'bu görüntüleri vermemeliydim' dedi. İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

"Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!"

NE OLMUŞTU?

Dün Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3.hafta karşılaşmasında 66.dakikada oyundan alınan Mesut Özil, Vitor Pereria'ya  oldukça sert tepki gösterdi.

Yedek kulübesine doğru gelirken el ve kol hareketleriyle memnuniyetsizliğini gösteren Özil, yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeledi.

Daha sonra yerine oturan Mesut Özil, kulübedeki yerinde yine şikayet etmeye devam etti.

Basın toplantısından bu durum hakkında kendisine soru yöneltilen Vitor Pereira ise “Baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha’yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı" dedi.

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil tepki hareket
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