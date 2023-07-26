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  5. Galatasaray'da beklenen son... Efsane isim veda ediyor!

Muslera Galatasaray'a veda ediyor

Muslera Galatasaray'a veda ediyor
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Adı artık Galatasarayla özdeşleşen başarılı file bekçisi Fernando Muslera Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor...

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Muslera hakkında konuşan Erden Timur, tecrübeli kalecinin bu sene son senesinin olduğunu açıklayarak sözleşme uzatmayacaklarını duyurdu.

İşte Timur'un açıklamaları:

"Dile kolay 13 yıl. Çok büyük efsane. Muslera’nın son senesi. Onun hayalleriyle sizin hayallerinizin örtüşmesi… Her oyuncu yaşlandıkça planlar yapıyor, önemli olan oralarda da beraber olmak. Performansı verirken yanındasınız, performansı vermezken veya başka bir yere gidiyorsa veya emekliliğinde de onunla birlikte misiniz?"

Ali Bey, Florya ilgili açıklama yapacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Ben de kendi adıma bildiğim bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için anlatacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Anadolu kulüpleri için değil.

Kendinizi alkışlatmak için büyük paralara büyük oyuncular almayı haksız buluyorum. Çünkü sonraki 2-3 yönetimin hakkından çalıyorsunuz. Büyük transfer yapabilirsiniz ama sponsor bulacaksınız veya cebinizden vereceksiniz. Başkasının yarınından çalarak değil”

 

Etiketler Galatasaray erden timur galatasaray muslera fernando muslera
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