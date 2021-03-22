Oranlar güncellendi! İşte Süper Lig'de şampiyonluk favorisi!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 31. haftasında alınan sonuçlar sonrasında güncellenirken Beşiktaş 1,40 oran ile favori durumunu korudu.

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 31. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 31. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Lider Galatasaray , sahasında Çaykur Rizepsor'a karşı 4-3 mağlup olarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi haftasında büyük bir avantajı elinden kaçırdığı gibi sahasında da mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yle karşılaştı. 1-1 biten mücadelenin sonunda takımlar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.



Trabzonspor ise sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.85'ten 1.40 düştü. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranları ise 3.00'temn 4.10'a yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise 50.00'de kaldı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.40

Galatasaray: 4.10

Fenerbahçe: 4.10

Trabzonspor: 50.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.85

Galatasaray: 3.00

Fenerbahçe: 3.00

Trabzonspor: 50.00