Paulista, Hummels ve Talisca... Beşiktaş'tan transfer iddiaları için ilk açıklama

Beşiktaş, sosyal medyadaki "Mats Hummels, Gabriel Paulista ve Anderson Talisca" hareketliliği sonrası beklenen açıklamayı yaptı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Alman savunmacı Mats Hummels, Gabriel Paulista ve Anderson Talisca'nın telefonla konuşurken verdikleri pozlar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Peş peşe gelen pozlar, sosyal medyada gündem olurken transfer dedikoduları da başladı. Siyah Beyazlı taraftarların kulüpten beklediği resmi açıklama ise bugün geldi.

Beşiktaş kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı oluşturan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız. Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.