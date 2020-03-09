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  5. 09 Mart 2020 16:17

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin favorisi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu. Açıklanan oranlara göre Galatasaray'a Galatasaray: 1.65 oran verilirken, Beşiktaş'a 3.55 oran verildi. Maç berabere biterin oranı ise 3.25 olarak belirlendi.

Galatasaray'a, Beşiktaş karşısında 5 yıl aradan sonra ilk kez 1.65'in altında bir oranla favori olarak çıkacak. En son 2015 yılının mayıs ayında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde, sarı kırmızılılara 1,55 oran verilmişti ve Galatasaray bu mücadelede Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

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