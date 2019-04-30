Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Birkaç hafta önce mutlak favori gösterilen Başakşehir'e Galatasaray ve Beşiktaş yetişti.

İddaa, 30. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Başakşehir'in oranı 1.80'e yükseldi. Galatasaray'ın oranı 1.95'e düşerken en büyük değişim Beşiktaş'ın oranında yaşandı. Kısa bir süre önce 50.00'ye kadar yükselen 'Beşiktaş şampiyon olur' bahsinin oranı 7.50'ye düştü.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları

1.80 - Başakşehir

1.95 - Galatasaray

7.50 - Beşiktaş

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR'İN KALAN 4 MAÇI

hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

GALATASARAY'IN KALAN 4 MAÇI

hafta: Galatasaray-Beşiktaş hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir hafta: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

BEŞİKTAŞ'IN KALAN 4 MAÇI

hafta: Galatasaray-Beşiktaş hafta: Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor hafta: Trabzonspor-Beşiktaş hafta: Beşiktaş-Kasımpaşa