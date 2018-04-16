Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi !

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. 29.haftanın sonunda 60 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray 1.85 oranla şampiyonluğun favorisi olurken, 1 puan gerisindeki Beşiktaş’ın oranı 2.85 oldu.

Son olarak 2.00 olarak belirlenen Medipol Başakşehir'in şampiyonluk oranı Galatasaray mağlubiyetiyle 3.30’a fırladı. Sivasspor’u mağlup eden ve 4.sırada bulunan Fenerbahçe’nin oranı ise 8.75 olarak kaldı.

GALATASARAY

20.02.2018: 2.15

22.02.2018: 2.60

27.02.2018: 2.35

14.03.2018: 2.10

19.03.2018: 2.00

03.04.2018: 1.70

10.04.2018: 2.30

16.04.2018: 1.85

BEŞİKTAŞ

20.02.2018: 3.75

22.02.2018: 4.20

27.02.2018: 3.50

14.03.2018: 2.90

19.03.2018: 3.75

03.04.2018: 4.15

10.04.2018: 3.90

16.04.2018: 2.85

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

20.02.2018: 3.80

22.02.2018: 3.10

27.02.2018: 3.40

14.03.2018: 3.75

19.03.2018: 2.90

03.04.2018: 3.05

10.04.2018: 2.00

16.04.2018: 3.30

FENERBAHÇE

20.02.2018: 3.40

22.02.2018: 2.90

27.02.2018: 3.50

14.03.2018: 4.75

19.03.2018: 5.25

03.04.2018: 7.50

10.04.2018: 8.75

16.04.2018: 8.75



