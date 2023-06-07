Süper Lig'e veda eden son takm belli oldu
Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, düşme hattındaki rakibi İstanbulspor'un Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etmesiyle birlikte Spor Toto 1. Lig'e düştü.
Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Rijad Bajic ve 59. dakikada Borja Sainz kaydetti. Giresunspor'da Borja Sainz attığı golün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından 40 puana yükselen Giresunspor, İstanbulspor'un Ümraniyespor'u 3-0 mağlup ederek 41 puana yükselmesinin ardından küme düştü.
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