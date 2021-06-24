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Tahkim Kurulu yabancı kuralı için kararını verdi

Tahkim Kurulu yabancı kuralı için kararını verdi

Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralı konusunda Süper Lig kulüplerine kötü haber. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı kuralı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

YENİ YABANCI KURALINDA AYNI ANDA 8 YABANCI SAHADA OLABİLECEK
Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek. 2022/23 sezonunda ise toplam 12, sahada 7; 2023/24 sezonunda de toplam 10, sahada 6 yabancı oyuncu bulunabilecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ İTİRAZ ETMİŞTİ
Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili olarak Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yapmıştı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanılmıştı.

Etiketler tahkim kurulu süper lig yabancı kuralı
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