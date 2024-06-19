TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken; Trabzonspor üçüncü; Beşiktaş dördüncü; Çaykur Rizespor ise beşinci sırada bulunuyor. En düşük harcama limitine sahip kulüp ise Kasımpaşa oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ve Harcama Limitleri şu şekilde belirlendi;

"30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

**Sıralama, 2023-2024 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

Ligde yeni sezonda ekiplerin harcama limitleri şöyle:

Takım: Harcama Limiti / Yüzde 30 Sapma Dahil Harcama Limiti

Galatasaray: 2.644.102.521 / 3.437.333.278

Fenerbahçe: 2.526.984.489 / 3.285.079.836

Trabzonspor: 1.460.956.228 / 1.899.243.096

Başakşehir: 703.645.930 / 914.739.709

Kasımpaşa: 246.647.933 / 320.642.313

Beşiktaş: 1.438.325.012 / 1.869.822.515

Sivasspor: 339.337.141 / 441.138.284

Alanyaspor: 527.560.920 / 685.829.196

Rizespor: 1.088.924.256 / 1.415.601.532

Antalyaspor: 378.630.138 / 492.219.179

Gaziantep FK: 263.295.534 / 342.284.194

Adana Demirspor: 388.377.428 / 504.890.656

Samsunspor: 282.873.056 / 367.734.972

Kayserispor: 641.034.478 / 833.344.822

Hatayspor: 456.152.292 / 592.997.980

Konyaspor: 483.286.174 / 628.272.026

Eyüpspor: 430.566.493 / 559.736.441

Göztepe: 430.566.493 / 559.736.441

Bodrum FK: 430.566.493 / 559.736.441