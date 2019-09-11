TFF'den açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu sezon kadrosunda yer alan oyuncuların listesini resmen açıkladı.

Açıklamaya göre, Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Galatasaray’da Martin Linnes kadro dışında kalan isimler oldu.

TFF’den yapılan duyuruda; “2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF.ORG’da yayınlandı” ifadeleri kullanıldı.