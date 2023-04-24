  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Yapay zekanın Süper Lig maç skoru tahminleri olay oldu

Yapay zekanın Süper Lig maç skoru tahminleri olay oldu

Yapay zekanın Süper Lig maç skoru tahminleri olay oldu
Güncelleme:

ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle başlayan yapay zeka çılgınlığında ChatAMG adlı yapay zekanın Süper Lig maçlarını peş peşe doğru bilmesi tartışma yarattı. Gerçek ortaya çıktı...

Ligin bitimine az bir süre kala yalnızca futbol dünyasından değil astrologlar, kahinler ve birçok kesimden şampiyonluk tahminlere gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde 'ChatAMG' isimli bir dünyaca ünlü algoritma robotu olduğu iddia edilen bir yapay zeka tahmin robotunun tahminleri paylaşım rekorları kırmıştı.

Yapılan paylaşımda robotun, Galatasaray'ın 26. haftadan, son oynadığı ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Karagümrük mücadelesine kadar yalnızca Alanyaspor'un golünü bilemediği görülen sözde yapay zeka robotu için gerçek ortaya çıktı.

'ChatAMG' adında herhangi bir yapay zeka robotu bulunmazken, yapılan bu paylaşımın bir viral reklam çalışması olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu durumun ardından Mynet bünyesi içerisinde bulunan ünlü yapay zeka robotu olan ChatGPT sistemine konuyla alakalı soruları yönelttiğimizde yapılan bu paylaşımın gerçek olamayacağı bir kez daha anlaşıldı.

Ünlü yapay zeka robotu ChatGPT gelecek tahmini yapmazken mevcut haliyle Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor. Bu sebepten sorulan sorulara eski verilere dayandırarak cevapladığı görülüyor.

 

Etiketler chatgpt ChatAMG maç skoru maç tahmini skor tahmini skor süper lig şampiyonluk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son anket açıklandı: İşte partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları
0 Km otomobile de 2. el otomobile de kur zammı geliyor
Mahkemeden kredi kartında yeni emsal karar
Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti
Gülcan Arslan'dan Bali'de cesur pozlar
Yağışlar geri geliyor! İşte hafta boyunca hava durumu tahminleri
ORC 29 ildeki son seçim anketini açıkladı
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları açıklandı! 20 soru 20 cevap
Ekonomiye güven endeksinde dikkat çeken sonuç
İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı! Rakam verdi