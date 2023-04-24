Yapay zekanın Süper Lig maç skoru tahminleri olay oldu

ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle başlayan yapay zeka çılgınlığında ChatAMG adlı yapay zekanın Süper Lig maçlarını peş peşe doğru bilmesi tartışma yarattı. Gerçek ortaya çıktı...

Ligin bitimine az bir süre kala yalnızca futbol dünyasından değil astrologlar, kahinler ve birçok kesimden şampiyonluk tahminlere gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde 'ChatAMG' isimli bir dünyaca ünlü algoritma robotu olduğu iddia edilen bir yapay zeka tahmin robotunun tahminleri paylaşım rekorları kırmıştı.

Yapılan paylaşımda robotun, Galatasaray'ın 26. haftadan, son oynadığı ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Karagümrük mücadelesine kadar yalnızca Alanyaspor'un golünü bilemediği görülen sözde yapay zeka robotu için gerçek ortaya çıktı.

'ChatAMG' adında herhangi bir yapay zeka robotu bulunmazken, yapılan bu paylaşımın bir viral reklam çalışması olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu durumun ardından Mynet bünyesi içerisinde bulunan ünlü yapay zeka robotu olan ChatGPT sistemine konuyla alakalı soruları yönelttiğimizde yapılan bu paylaşımın gerçek olamayacağı bir kez daha anlaşıldı.

Ünlü yapay zeka robotu ChatGPT gelecek tahmini yapmazken mevcut haliyle Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor. Bu sebepten sorulan sorulara eski verilere dayandırarak cevapladığı görülüyor.