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  4. 19 Mart 2020 16:59

Tahkim Kurulu ceza kararlarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Atalay Babacan'a hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirirken, Demir Grup Sivasspor'a stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 100 bin TL'lik para cezasını...

Tahkim Kurulu ceza kararlarını açıkladı!
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SİVASSPOR

Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FTD'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

GALATASARAY

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan ile ilgili AFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/1387 K.2019-2020/1765 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan'ın hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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