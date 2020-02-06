  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 06 Şubat 2020 19:44

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye, 5. kez merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle verilen cezayı onadı.

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli kulübe verdiği 125 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliği onandığı bildirildi.

Kurulun, ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in aldığı 3 müsabakadan men cezasıyla ilgili lacivert-beyazlı kulübün erteleme talebinin reddini ve cezanın oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , ceza , tahkim kurulu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM