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  4. 30 Ağustos 2018 16:09

Tarık Çamdal resti çekti: Paramı verin !

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Tarık Çamdal'a sunulan "600 bin euro verelim, sözleşmeni feshet" önerisine 27 yaşındaki futbolcu "Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim" dedi.

Tarık Çamdal resti çekti: Paramı verin !
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Galatasaray'da Tolga Ciğerci ile yolların ayrılmasının ardından takımda düşünülmeyen Tarık Çamdal konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yönetim Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshi için masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Tarık Çamdal'a, "600 bin euro verelim, sözleşmeni feshet" önerisinde bulundu.

Galatasaray'dan 1 milyon 605 bin euro kazanan Tarık Çamdal, "Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim" dedi.

1 yıllık sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal şu an için Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray'da sürpriz karar ! Tarık Çamdal...Galatasaray'da sürpriz karar ! Tarık Çamdal...

 

Bip Spor

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