Tarık Çamdal resti çekti: Paramı verin !

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ile yolların ayrılmasının ardından takımda düşünülmeyen Tarık Çamdal konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yönetim Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshi için masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Tarık Çamdal'a, "600 bin euro verelim, sözleşmeni feshet" önerisinde bulundu.

Galatasaray'dan 1 milyon 605 bin euro kazanan Tarık Çamdal, "Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim" dedi.

1 yıllık sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal şu an için Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray'da sürpriz karar ! Tarık Çamdal...