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TFF resmen açıkladı; yabancı kuralı bir kez daha değişti!

TFF resmen açıkladı; yabancı kuralı bir kez daha değişti!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda uygulanacak yabancı futbolcu kuralının detaylarını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezonda uygulanacak yabancı futbolcu kuralının detaylarına göre kulüpler 14 yabancı futbolcunun yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve mavi kart sahibi olan bir futbolcu ile sözleşme imzalayıp A Takım listesine yazabilecek.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."

 

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