  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF Yönetim Kurulu Halil Umut Meler çiin yarın toplanacak

TFF Yönetim Kurulu Halil Umut Meler çiin yarın toplanacak

TFF Yönetim Kurulu Halil Umut Meler çiin yarın toplanacak
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarın toplanacak. Toplantı da liglerin ertelenme süresi konuşulacak.

Süper Lig’in 15. haftasında dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Bu olayın ardından acil olarak TFF’nin Levent’te yer alan binasında Mehmet Büyükekşi başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tüm liglerdeki maçların süresiz ertelenmesine karar verdi.

Bugün de hakem Meler’i, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Başkan Büyükekşi ile yöneticiler, gün içinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmeler gerçekleştirecek.

KURUL YARIN TOPLANACAK

Yapılacak bu görüşmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu, yarın yeniden toplanacak. Ana gündem maddesinin Halil Umut Meler’e yapılan saldırının olacağı toplantıda, liglere ne kadar ara verileceği görüşülecek.

Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve fikstür yoğunluğu sebebiyle liglere verilen aranın 1 hafta olması planlanıyor. TFF Yönetimi, maçlara çıkmak istemeyen hakemlerle de görüşerek, önümüzdeki hafta içi yapılacak müsabakaları oynatmak istiyor.

Etiketler hakem halil umut meler tff
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hikmet Karaman: ''Ankaragücü başkanı bana da yumruk attı''
Halil Umut Meler’e saldırı dış basının manşetlerinde
2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu
Türkiye'nin en zengin aileleri açıklandı: İlk sırada Koç Ailesi var
''Günlük kiralık ev'' yasağını bu ilanla deldiler
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 20 ilçe kararacak!
Gabar'ın günlük petrol üretimi 30 bin varile çıktı
EYT'den emekli olamayanlar için yeni EYT teklifi Meclis'te
Boşaltılan köyde tek başına yaşıyor...
Öğretmenler odasındaki ''yasak aşk'' fotoğrafı, boşanma davası dosyasına girdi