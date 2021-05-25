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TFF'ye başvuru: ''Küme düşme kaldırılsın'' başvurusu

TFF'ye başvuru: ''Küme düşme kaldırılsın'' başvurusu

BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Kulüp tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig'de ancak bir sezon tutunabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılmasını talep ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada küme düşmenin bu sezonda da kaldırılması konusunda 17 Mayıs'ta TFF'ye başvuruda bulunduğu belirtildi.

Erzurumspor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon lige veda etmişti.

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