  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş Agbadou'nun ardından bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş Agbadou'nun ardından bir transferi daha bitirdi!

Güncelleme:

Beşiktaş İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun ardından şimdi de Marsilya'nın 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo'yu İstanbul'a getirdi.

Ara transfer dönemiyle birlikte yeniden bir yapılanma içine giren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den bir yıldız ismi renklerine katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, transferi konusunda anlaşma sağladığı İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

Agbadou transferinin ardından Siyah-beyazlılar Fransız ekibinin 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo ile de her konuda anlaşma sağladı.

Marsilya ile yapılan görüşmelerde de sona gelen Beşiktaş, Panamalı sağ beki sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet etti. 

Murillo İstanbul'da

Panamalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul’a geldi. Murillo’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Amir Murillo, “Çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkartacağım” ifadelerini kullandı.

Murillo, Ligue 1'de bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu
2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı
Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı
600 milyon TL'lik operasyon: Birbirinden lüks 65 araca el konuldu
600 milyon TL'lik operasyon: Birbirinden lüks 65 araca el konuldu
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor!
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor!
Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü!
Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü!
Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!
Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi!
Etiketler Beşiktaş Amir Murillo Beşiktaş "ara transfer" transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! İslam Memiş altın ve gümüş ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı İslam Memiş altın ve gümüş ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi! Emekliye 12 ay vadeli, 40 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesi! MHP'nin Öcalan'a umut hakkı iddiasına ilk rest: ''Referanduma gidelim!'' MHP'nin Öcalan'a umut hakkı iddiasına ilk rest: ''Referanduma gidelim!'' Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı
Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu! Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu! Emeklilikte prim günü ve maaş hesaplamaları bir kez daha değişiyor! Emeklilikte prim günü ve maaş hesaplamaları bir kez daha değişiyor! Sır cinayet çözüldü; katil zanlısı yakalandı cinayetin nedeni de belli oldu! Sır cinayet çözüldü; katil zanlısı yakalandı cinayetin nedeni de belli oldu! Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante transferi açıklaması: ''Hepsine destek verilecek'' Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante transferi açıklaması: ''Hepsine destek verilecek'' Cuma namazı kana bulandı! Camiye korkunç saldırı Cuma namazı kana bulandı! Camiye korkunç saldırı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor! Gümüşte yükseliş bitti mi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken tahmin Gümüşte yükseliş bitti mi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken tahmin Asrın felaketinin yıl dönümünde Erzincan'da korkutan deprem! Naci Görür'den ''kritik'' uyarı Asrın felaketinin yıl dönümünde Erzincan'da korkutan deprem! Naci Görür'den ''kritik'' uyarı Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi! Tarihinin en pahalı 2'nci transferi! Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi! Tarihinin en pahalı 2'nci transferi! Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu