Beşiktaş ve Serdal Adalı'nın cezaları iptal edildi

Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Beşiktaş’a verdiği para cezasıyla kulüp başkanı Serdal Adalı’nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a kulübün sosyal medya hesabından futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 2 milyon 700 bin TL, başkan Serdal Adalı’ya ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itirazların ardından yaptığı toplantıda verilen cezaları oy çokluğuyla kaldırdı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, - Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

 

 

DHA

