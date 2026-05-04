Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesi olay olacak Aziz Yıldırım iddiası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan kritik başkanlık seçimi öncesi heyecan zirveye tırmanırken, eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'den gündem sarsacak bir iddia geldi. Barış Göktürk, Hakan Safi ve Mehmet Ali Aydınlar'ın isimlerinin geçtiği yarışta Aziz Yıldırım'ın olası adaylığını değerlendiren Metin, dengelerin tamamen değişeceğini savundu.

Sarı-lacivertli kulüpte Barış Göktürk ve Hakan Safi resmen adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da yarışa dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tüm gözler, henüz sessizliğini koruyan eski başkan Aziz Yıldırım’da. NOW Spor ekranlarında gündemi değerlendiren Tümer Metin, Yıldırım’ın adaylık ihtimali üzerinden çarpıcı bir senaryo çizdi.

"Aziz Yıldırım Aday Olursa Diğerleri Çekilir"

Aziz Yıldırım'ın camia üzerindeki ağırlığına dikkat çeken Tümer Metin, adaylık durumunda diğer isimlerin önünü açacağını savundu:

"Bu benim şahsi fikrim; eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 aday da yarıştan çekilecektir. Aziz Yıldırım'ın önünü açacakları kanaatindeyim. O zaman tek adayla seçime gidilebilir. Bu bir anlamda Aziz Yıldırım'a itibarını geri vermek gibi bir durum olabilir."

Aydınlar, Göktürk ve Safi: Kim Ne Yapacak?

Yıldırım’ın aday olmaması durumunda ise çok hareketli bir seçim süreci beklediğini belirten Metin, mevcut adayların profillerini şu sözlerle analiz etti:

Mehmet Ali Aydınlar: "Daha önce seçim tecrübesi yaşamış, ismi Fenerbahçe ile uzun süredir anılan ve beğenilen bir isim."

Barış Göktürk: "Yakın çevresini tanıyorum; çok istekli ve arzulular. Seçim konusunda iddialarını her platformda dile getiriyorlar."

Hakan Safi: "Ali Koç döneminden bir yöneticilik ve seçim tecrübesi var. Onun da çok kararlı olduğuna dair bilgiler geliyor."

Seçim Kaç Adaylı Olur?

Gelişmeleri yorumlayan Tümer Metin, mevcut tablonun nihayetinde iki güçlü aday arasında geçecek bir yarışa evrilebileceğini öngördüğünü de sözlerine ekledi. Fenerbahçe delegelerinin ve taraftarların merakla beklediği Aziz Yıldırım cephesinden gelecek açıklama, seçimin kaderini tayin edecek.