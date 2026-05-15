  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray transfer bombasını patlatıyor: 50 milyon euro gözden çıkarıldı!

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor: 50 milyon euro gözden çıkarıldı!

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor: 50 milyon euro gözden çıkarıldı!
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde tarihi bir adıma imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Bernardo Silva için devreye girdi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon yapılandırması kapsamında dünya futbolunun en önemli isimlerinden Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. İngiliz devi Manchester City’den ayrılacak olan 31 yaşındaki Portekizli yıldız için sarı-kırmızılı yönetimin devasa bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Barcelona çekildi, Galatasaray masada

İspanyol basınından El Periodico'nun haberine göre, Bernardo Silva ile ilgilenen Barcelona arasındaki mali görüşmeler kesin olarak çıkmaza girdi. Katalan ekibinin transferden uzaklaşmasıyla birlikte ekonomik gücüyle öne çıkan Galatasaray, Portekizli oyuncunun transferinde ilk sıraya yerleşti.

50 milyon euroluk teklif

Yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes’in, sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul’a geldiği bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Silva’ya imza parası ve bonuslar dahil 3 yıl için toplamda 50 milyon euroyu bulan tarihi bir paket teklif ettiği aktarıldı. Teklifin yıllık net maaş kısmının ise 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İlkay Gündoğan devrede

Öte yandan, transferin olumlu sonuçlanması için İlkay Gündoğan'ın da eski takım arkadaşıyla görüşerek ikna sürecine destek verdiği ifade edildi.

Bu sezonki performansı

Manchester City formasıyla bu sezon 50 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, takımına 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Etiketler Galatasaray Galatasaray transfer Bernardo Silva
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi! ''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te!