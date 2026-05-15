Galatasaray transfer bombasını patlatıyor: 50 milyon euro gözden çıkarıldı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde tarihi bir adıma imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü Portekizli yıldız Bernardo Silva için devreye girdi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon yapılandırması kapsamında dünya futbolunun en önemli isimlerinden Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. İngiliz devi Manchester City’den ayrılacak olan 31 yaşındaki Portekizli yıldız için sarı-kırmızılı yönetimin devasa bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Barcelona çekildi, Galatasaray masada

İspanyol basınından El Periodico'nun haberine göre, Bernardo Silva ile ilgilenen Barcelona arasındaki mali görüşmeler kesin olarak çıkmaza girdi. Katalan ekibinin transferden uzaklaşmasıyla birlikte ekonomik gücüyle öne çıkan Galatasaray, Portekizli oyuncunun transferinde ilk sıraya yerleşti.

50 milyon euroluk teklif

Yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes’in, sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul’a geldiği bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Silva’ya imza parası ve bonuslar dahil 3 yıl için toplamda 50 milyon euroyu bulan tarihi bir paket teklif ettiği aktarıldı. Teklifin yıllık net maaş kısmının ise 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İlkay Gündoğan devrede

Öte yandan, transferin olumlu sonuçlanması için İlkay Gündoğan'ın da eski takım arkadaşıyla görüşerek ikna sürecine destek verdiği ifade edildi.

Bu sezonki performansı

Manchester City formasıyla bu sezon 50 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, takımına 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

