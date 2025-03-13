MHK Başkanı'ndan ''yabancı hakem'' tartışmaları için olay açıklamalar

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında Süper Lig'te kıyametin koptuğu yabancı hakem tartışmalarında, Beşiktaş yönetimini ve Beşiktaşlı taraftarları isim vermeden eleştirirken yabancı hakeme karşı olduğunu belirterek, topu Türkiye Futbol Federasyonu'na attı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor’da gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, göreve geldiği süreçte gerçekleştirdiği 8 Mart Operasyonu, yabancı hakem konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Gündoğdu, Beşiktaş- Gaziantep FK maçında siyah-beyazlı taraftarların "Derbide Türk hakem istemiyoruz" tezahüratları hakkında, “Çok kırıldım. Öbür söylem 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Belki bu kadar ayrıntılı düşünmemişlerdi. Benim için Türk her şeyin üstünde. İstemiyoruz deyince incitici” dedi

Ferhat Gündoğdu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"8 Mart operasyonu"

"O zaman için organizasyonel bir karardı bu. Göreve geldiğim dönemde TFF'de bazı kararlar verilmiş, talimat değişiklikleri yapılmıştı. O dönemde Kulüpler Birliği ile de çalışmalar yapılmıştı. Yine önemli bir olay 4 tane VAR hakemine görev verilmemesiydi. Ben bu şartlarda göreve geldim. Yapı olarak idealist bir insanım. O dönemin ihtiyaçları mevcut durumu ve benim tespitlerimde bir değişikliğe gidilmesi gerekiyordu çünkü Türk futbol hakemliği bir tıkanmışlığın içine girmişti. Bunlara baktığımız zaman yenilerin gelmesiyle ilgili bir tıkanmışlık vardı. Bizim de yönetim kuruluna önerimiz böyle bir kararın alınmasıydı. Sayın Nihat Özdemir istifa etti o dönemde arkasından başka yöneticiler de istifa edince benim de artık 17 Nisan'da görevimden ayrılarak istifa etmemle sonuçlandı. 1 gün bekleyemeyiz lafımı şu an anlıyoruz. Ciddi bir süre kaybedildi. O zamanki değişimi, dönüşümü yol almış olsaydık bugün başka konularla uğraşacaktık. Türk hakemliğinin 1 dakika bile geçirecek zamanı yok. Devamlı irtifa kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz düştüğünü. Ya paraşüt açacaksınız ya başka yöntem bulacaksınız.

Mourinho'nun derbi sonrası hakem odasına gitmesi

Kulüpler bu raporları okuyor. Gözlemci raporunda bunlar yer almaz. Bu bir olaysa ayrıca raporlanır. Hakem raporunun eki, gözlemci raporudur. Gözlemci raporu, hakemin notlamasıdır, performansı notlar. Biz gözlemci raporunu okuruz. Bu diğer olayları, disiplinle ilgili konuları, hakem raporuna ilave olarak verdiği konuları doğrudan Hukuk Kurulu ve PFDK'nın yetki alanına girer. Biz etik olarak müdahil olmayız. Hakemin raporuyla ilgili bir şeye dahil olma çok konuşulur, farklı yerlere çekilir. Hakem gördüğünü rapor eder. Hukuk Kurulu uygun görürse sevk eder. Savunma istenecekse PFDK, kulüplere yollar. Kulüplerin de hazırlık süreci oluyordur. Sizin söylediklerinizi basından takip ettim. Niye gündem oldu bu konu? TFF Başkanı göreve başladığından beri 'Arkadaşlar, gördüğünüz her şeyi, tüm olayları rapora yazın. Hiç çekinmeyin. Bir noktayı atlamayın. Kurumun, sizin itibarınızdır.' talimatı verdi. Biz bu talimatı takip ediyoruz. Bunu disiplinle yapınca her şey konuşulur hale geldi.

VAR kayıtları

"Genelden geleyim. Hem TFF Başkanımızın ve yönetiminin hem benim MHK Başkanı olarak düşüncelerimiz, VAR kayıtlarının canlı olarak paylaşılması. Çünkü biz bir defa şeffaflığı savunuyoruz. Doğruyu yaptığımıza eminiz. Arka planımız, gizli saklımız yok. UEFA ve FIFA'nın engeli yoksa niye paylaşmayalım diye hep söylüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Yasal prosedür veya uygulama, UEFA bunu yönetim kurullarına bıraktı. Yönetim kurulu karar verince uygulama, açıklama yapılabiliyor. Düşüncemiz niye açıklanmasın, canlı bile verilebilir. Bizim hedefimiz dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendimize uygun bir yöntemi seçmek.

Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR kayıtları

O maç çok özel bir maçtı. Sahada inceleme gerektiren bir pozisyonda gerçekleşmedi. Yanlış karar oldu. İlk defa mı oldu, çok fazla oldu. Şimdi bunlar oluyor. Maçın yarıda kalmasıydı, buranın özelliği buydu. Yönetim kurulunun aldığı karar da sahada inceleme gerektirip yapılmadıysa, sansasyonel bir olduysa dedikoduya mahal vermeden yayınlayalım dedi. Kamuoyuna paylaşmaya yönetim karar verdi. Bir kişiye, kulübe karşı değil de şeffaflık nedeniyle gerçekleşti. Nihai hedef olarak her şeyi vereceğiz. Zamanla daha çok şeffaflaşma göreceğiz.

"Hakem kadrosu gençleşecek, gelişecek"

En yakın hedefimiz bizim. hakemlikteki sağlıklı dönüşümü tamamlamak. Önümüzdeki sene sonuna kadar kadroyu gençleştirmek ve genişletmek. Önümüzdeki sezon sonunda uygulamaya geçeceğimiz hakemlik talimatı. Mevcut hakemlik talimatı, her MHK değişince talimat değişiyor, hakemler zarar görüyor. Sürdürülebilir talimat yok. Terfi kriterleri, kontenjan, klasmanın çok sık değiştiği yerde yetkinliği, niceliği artırmak mevcut sistemde mümkün değil. Çok sık değiştirilemeyecek, tabana yayılmış, kontenjanları deklare edilmiş, performans kriterleri açık şekilde deklare edilmiş, gelişmelerin de ilan edildiği ve sene sonunda sertifikasyonla ki 8 seviye içinde bir hakemlik talimatına çalıştım. Vitor Melo'nun bunda çok büyük katkısı var. Onun liderliğinde tamamladık. 70 sayfalık döküman. Yönetim kurulunun onayından sonra duyuracağız. Hakemler bundan çok mutlu olacak.

"Bu düzen değişmezse 11 yıl hakemlik yapan Süper Lig'e çıkamaz"

En az deneyimli hakemimiz Oğuzhan Çakır, 11. yılında bu sene. 16 yaşındayken başladı. Bu düzen değişmezse 11 yıl hakemlik yapan biri bile Süper Lig'e çıkamaz. Tüm hakemlerimiz 8 yılın üzerinde deneyime sahip.

"Yabancı hakeme karşıyım"

Şahsi görüşüm yabancı hakeme tabii ki karşıyım. Kişisel olarak söylüyorum bunu. 80 milyonun üzerinde milletiz, genç nüfusumuz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülke. Devamlı mücadeleyle geçmiş bir tarih, mücadele etmeyi seviyoruz asla kaybetmek kafamızın içinden geçmiyor. Aslında her Türk vatandaşına sorsanız aynı şeyi söyler. Bir de kurumsal bir gereklilik diye bir şey var kurumun ihtiyaçları veya o durumun sizi getirdiği şartlar. Yabancı hakem bu sene gelmedi aslında yabancı hakem geçen sene geldi. Yabancı hakem, yabancı VAR, yardımcı hakem, dördüncü hakem bunlar maç görevleri. Sonuçta bizim hayatımıza geçen sene son 8 haftada geldi. Kapı geçen yıl açıldı. Bir gün bile beklemeye tahammülümüz yok... Biz yetiştirmek için hakem yetiştirmek için bize patinaj yaptırılmaya devam ettirildik. Burada en önemli arkadaşlarıma destek psikolojik ve sosyal katkı.

"Vincic gerekliydi, faydası da oldu"

Gelişimimizi sağlamak için yabancı hakem tabii ki faydalı olabilir ama bu sene gelmedi yabancı hakem geçen sene geldi. Bu sürecin devam edip etmeyeceği ile ilgili yönetim kurulumuz karar alır. Tabi ki MHK Başkanı olarak görüşümüzü, hakemlerimizin hazırlık durumunu ben yönetim kurulumuza sunarım son kararı onlar verirler tabii ki duruma göre değerlendireceklerdir. Slavko Vincic bir gereklilikti. Bizim de genç hakemlerimize bu süreyi kazandırmak açısından yararlı oldu diyebiliriz.

Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Nasıl atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini arkadaşlara anlatmaya çalıştım. Bu çok önemli. Yasin Kol'un performansından öte disiplin uygulamalarında etkisi olduğunu hissettik. Aynı zamanda federasyon başkanımızın da bunda olumlu etkisi var.

Yabancı hakem uygulamasına devam mı ?

"Hakemlerimizin gelişimi açısından bu süreç, başlangıçta koyduğumuz hedef 2 yıldı. 1 yılı bitiriyoruz. Önümüzdeki sezon sonunda bu süreç tamamlanacak. Kimsenin sabredecek gücü yok. Kulüpler büyük paralar harcıyor. Futbolseverler de güvenmek istiyor."

Beşiktaş taraftarını isim vermeden eleştirdi

Çok kırıldım. Öbür söylem 'Yabancı istiyoruz' daha az kırıcı. İsteğini belirtebilir. 'Türk hakem istemiyoruz' incitici. Belki bu kadar ayrıntılı düşünmemişlerdi. Benim için Türk her şeyin üstünde. İstemiyoruz deyince incitici. Aslında istemlerini ifade ediyorlar. Hiçbir kulübü, taraftarı eleştirecek modda değiliz. Acaba ne istiyorlar, bu hizmeti nasıl verebiliriz diye düşünürsek gelişim sağlarız. Gelişim için yabancı hakem faydalı olabilir ama bu sene değil, geçen sene karar verildi.

"Yabancı hakem için son karar TFF'nin"

Yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili TFF yönetim kurulu karar verir. Durumumuzu yönetime sunarım. Son kararı onlar verir.