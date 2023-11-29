  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında: Gruptan lider çıkabilir

Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında: Gruptan lider çıkabilir

Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında: Gruptan lider çıkabilir
Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın oynayacağı Nordsjaelland maçıyla birlikte Avrupa'da 265. kez sahne alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 265. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 264 müsabakada 104 galibiyet alırken, 105 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

BU SEZON AVRUPA'DA BİR KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.

GRUPTAN LİDER ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor.

Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 13. SINAV
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'nde yarın 13. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda rakip ağları 33 kez sarsan Fenerbahçe, kalesindeki 13 gole ise engel olamadı.

Etiketler uefa fenerbahçe liderlik Nordsjaelland
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!''
Bu ilimizde arsa fiyatları çıldırdı! Metropol şehirleri bile solladı
Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi yürürlükte; işte başvuru şartları
Sigaraya bir zam daha!
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Bu ilimizi taşımalıyız!''
İğrenç tehdidi açıkladı: ''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş''
Hava şaşırtacak... Kış gelmeden bahar geliyor
Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü
Yoga gurusu tecavüz ve insan kaçakçılığından gözaltında
Türkiye'nin Angelina Jolie'si bu sefer öyle bir yerine estetik yaptırdı ki...