UEFA finansal fair play kurallarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor

UEFA, Chelsea'nin yeni transferleriyle uzun süreli sözleşmeler imzalayarak sezonluk harcamalarını düşük göstermeye çalışmasının ardından finansal fair play değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig'de ara transfer döneminin en hareketli takımı Chelsea'nin hamleleri, UEFA'yı harekete geçirdi. Ara transfer döneminde Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos ve David Datro Fofana'yı kadrosuna katan Londra ekibi, bu transferlere yaklaşık 170 milyon sterlin ödeme yaptı.

Chelsea, son transfer Mykhaylo Mudryk ile 8.5, Benoit Badiashile ve David Fofana'yla 6.5, Noni Madueke ile ise 7.5 yıllık anlaşma imzalandı.

UEFA'DAN DEĞİŞİKLİK

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Chelsea'nin bu uzun süreli sözleşme stratejisini seçip bonservis bedellerini uzun yıllara yayarak Finansal Fair Play kurallarına takılmamayı planladığı belirtildi.

UEFA'nın diğer kulüplerin de bu stratejiyi seçmemesi için Finansal Fair Play kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve bonservis bedelini sadece ilk 5 yıla yayabileceği bir düzenleme yapacağı belirtildi.

Yeni kuralların bu yaz uygulamaya gireceği ve geriye dönük uygulanmayacağı da vurgulandı.