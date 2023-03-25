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UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev!
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FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan ile Bulgaristan'ın karşılaşacağı maçta düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında 27 Mart Pazartesi günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Etiketler Halil Umut Meler uefa maç hakem
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