  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ümit Özat'ın acı günü

Ümit Özat'ın acı günü

Ümit Özat'ın acı günü
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, bir süredir tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın acı günü...

Özat'ın bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

2022 yılının sonuna doğru Ümit Özat, babasının kansere yakalandığını duyurmuştu. Özat, son dönemde sosyal medya hesabından sık sık babasının durumuyla ilgili bilgilendirme yaparken, takipçilerinden dua istiyordu.

Fenerbahçe'de adını tarihe yazdırmış olan Ümit Özat, aynı zamanda milli takımların da en önemli oyuncularından biriydi. Günümüzde başarılı bir teknik direktör olarak da ön plana çıkan Ümit Özat, özellikle hırsı ve azmiyle Futbol hayatında dikkatleri üzerine çekiyordu.

 

Etiketler ümit özat fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT düzenlemesinde sürpriz gelişme: Onlar da emeklilik kapsamına alındı!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye soğuk duş
Erdoğan hakkında olay iddia: ''Ömür boyu iktidarda kalma planı'' diyerek açıkladı
Aleyna Tilki'nin tangası sosyal medyaya dert oldu
Kuraklık bir gölümüzü daha yuttu! Göldü çöl oldu
Son ankette Erdoğan 10 rakibini ezip geçti.. Erdoğan'ı geçebilen sadece 2 aday adayı var
Sözleşmeli personele kadroda değişiklik
Kurtlar Vadisi'nden bir yıldız daha kaydı
Kan donduran olay! Gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Güzel oyuncu veda ediyor