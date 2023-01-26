Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, bir süredir tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın acı günü...

Özat'ın bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

2022 yılının sonuna doğru Ümit Özat, babasının kansere yakalandığını duyurmuştu. Özat, son dönemde sosyal medya hesabından sık sık babasının durumuyla ilgili bilgilendirme yaparken, takipçilerinden dua istiyordu.

Fenerbahçe'de adını tarihe yazdırmış olan Ümit Özat, aynı zamanda milli takımların da en önemli oyuncularından biriydi. Günümüzde başarılı bir teknik direktör olarak da ön plana çıkan Ümit Özat, özellikle hırsı ve azmiyle Futbol hayatında dikkatleri üzerine çekiyordu.